У водителя произошел инсульт: в Кривом Роге авто влетело в дерево и загорелось

В Кривом Роге по улице Конституционной Skoda Octavia врезалась в дерево и загорелась. Предварительно, авария произошла из-за того, что водителю за рулем стало плохо и он потерял управление автомобилем.
Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».
Удар был такой силы, что передняя часть легковушки сильно повредилась.
65-летний водитель госпитализирован в больницу с инсультом и переломом руки. На месте ДТП работают правоохранители. Пожар уже был потушен огнетушителями.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина – в тройке антилидеров с самым большим количеством ДТП.
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