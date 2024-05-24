Подозревают в совершении тяжкого преступления: в Днепре разыскивают мужчину

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине четвертый день разыскивают 69-летнюю женщину из Кривого Рога .

Если вы владеете информацией о возможном местонахождении подозреваемого немедленно сообщайте по телефонам: 068-848-41-22, 097-989-83-35, 098-393-38-66.

Рогачев Андрей Александрович из Днепра разыскивается полицией из-за подозрения в совершении тяжкого преступления в Каменском районе.

Главное управление полиции в Днепропетровской области опубликовало сообщение о розыске мужчины.

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