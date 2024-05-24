Подозревают в совершении тяжкого преступления: в Днепре разыскивают мужчину

Рогачев Андрей Александрович из Днепра разыскивается полицией из-за подозрения в совершении тяжкого преступления в Каменском районе.
Если вы владеете информацией о возможном местонахождении подозреваемого немедленно сообщайте по телефонам: 068-848-41-22, 097-989-83-35, 098-393-38-66.
Ранее мы писали, что на Днепропетровщине четвертый день разыскивают 69-летнюю женщину из Кривого Рога.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге у водителя во время движения машиной произошел инсульт.
Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из гаража.
В Днепре 25 и 26 мая временно не будут работать трамваи №12 и №16.
На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда, только по цвету.
Теперь найти плановые графики выключения света в Днепре можно в чат-боте ДТЭК. Он работает в Viber и Telegram.
Нашествие пчел в Днепре продолжается.
Военный, который служит в 93-й бригаде Холодный Яр, завоевал две награды на Чемпионате мира по карате.
В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли пешехода.
Из-за отсутствия электроэнергии КП "Днепроводоканал" сообщил о снижении давления на ряде улиц.
В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!