Пішов з дому та зник: у Дніпрі поліція розшукує 15-річного хлопця

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У Дніпрі поліція розшукує 15-річного Данііла Аверченкова.

22 серпня близько 11:30 хлопець пішов з дому в Шевченківському районі міста та зник.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

Був одягнутий: футболка, шорти.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096)09 51 105, (063) 93 15 327 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка.

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