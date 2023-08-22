На Днепропетровщине сегодня будет громко: прогремит взрыв

Сегодня, 22 августа, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прозвучит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
Производственный взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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