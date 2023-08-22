На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Сьогодні, 22 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
Виробничий вибух контролюється фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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Сьогодні, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух.
Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками.
"Мінери" ніяк не заспокоються.
Сьогодні ніч на Дніпропетровщині була тривожною.