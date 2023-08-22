Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Сьогодні 10:28
просмотров

Без паніки!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Фото умовне.

Сьогодні, 22 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибухУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг
Новини Дніпра
Сьогодні 09:59
Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

Сьогодні, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух.

Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори
Новини Дніпра
Сьогодні 09:22
Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори

Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками.

Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

"Мінери" ніяк не заспокоються.

Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 07:45
Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Сьогодні ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

Наверх