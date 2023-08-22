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  • Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

Сегодня 11:53
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

В Днепре родственники ищут 57-летнего Александра Андрейченко.

21 августа он вышел из дома на улице Ю. Савченко и пропал. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

Об этом пишет «Информатор».

Родные мужчины просят помощи в поисках!

Был одет: в зеленую футболку поло, зеленые тактические брюки и зеленые кроссовки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (063) 701-35-61, (093) 665-95-82 и 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

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Новости Днепра про Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчинуРусский

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