Родные просят помощи: в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

В Днепре родственники ищут 57-летнего Александра Андрейченко.
21 августа он вышел из дома на улице Ю. Савченко и пропал. Где он может находиться сейчас, неизвестно.
Об этом пишет «Информатор».
Родные мужчины просят помощи в поисках!
Был одет: в зеленую футболку поло, зеленые тактические брюки и зеленые кроссовки.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (063) 701-35-61, (093) 665-95-82 и 102.
Важна любая информация!
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