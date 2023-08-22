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  • Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка

Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка

Сьогодні 11:53
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка

У Дніпрі родичі шукають 57-річного Олександра Андрєйченка. 

21 серпня він вийшов з дому на вулиці Ю. Савченка та зник. Де він може знаходитись зараз — невідомо.

Про це пише “Інформатор”.

Рідні чоловіка просять допомоги у пошуках!

Був одягнений: у зелену футболку поло, зелені тактичні штани та зелені кросівки.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: (063) 701-35-61, (093) 665-95-82 та на 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка

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Новости Днепра про Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловікаУкраїнська

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