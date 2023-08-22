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  • Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей Днепра

Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей Днепра

Сегодня 12:21
просмотров

Стая собак в парке Глобы кошмарит горожан.

Новости Днепра про Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей Днепра

Об этом сообщил Алексей Погрибняк, ставший свидетелем того, как семь песиков окружили 10-летнюю девочку в парке.

Сейчас со школьницей все хорошо. Ребенок отреагировал правильно, не двигался и рядом были взрослые, поэтому собаки убежали. По словам днепрянина, девочка животных не провоцировала и спокойно шла по зеленой лужайке, но вероятно, она зашла на собачью территорию, поэтому песики восприняли это как нападение, поэтому окружили чужого для них человека.

Алексей отметил, что только часть собак была стерилизована. В комментариях отметили, что уже видели эту стаю, испугавшую их своим присутствием.

И это центральный парк в Днепре! Вопрос даже не в агрессивных животных, а в том, что с этой ситуацией следует что-то делать. Еще раньше стал свидетелем, как работница парка спорила с женщиной, которая подкармливает в парке бездомных собак. Действительно, вопрос сложный, но точно нуждается в урегулировании, чтобы потом не было страшных последствий. Одни начнут травить животных, а другие начнут говорить о ненависти к животным, – отметил Алексей.

На фото та самая стая.

Новости Днепра про Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей Днепра

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Новости Днепра про Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Окружили 10-летнюю девочку: в парке Глобы стая песиков кошмарит жителей ДнепраРусский

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