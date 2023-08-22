Оточили 10-річну дівчинку: у парку Глоби зграя песиків кошмарить мешканців Дніпра

Зграя собак у парку Глоби кошмарить містян.

Про це повідомив Олексій Погрібняк, який став свідком того, як семеро песиків оточили 10-річну дівчинку в парку.

Наразі зі школяркою все добре. Дитина відреагувала правильно, не рухалася та поруч були дорослі, тож згодом собаки втекли. За словами дніпрянина, дівчинка тварин не провокувала та спокійно йшла по зеленій галявині, але ймовірно, вона зайшла на собачу територію, тож песики сприйняли це як напад, тому оточили чужу для них людину.

Олексій зазначив, що лише частина собак була стерилізована. У коментарях зазначили, що вже бачили цю зграю, яка налякала їх своєю присутністю.

І це центральний парк у Дніпрі! Питання навіть не в агресивних тваринах, а у тому, що з цією ситуацією слід щось робити. Ще раніше став свідком, як працівниця парку сперечалася з жінкою, яка підгодовує в парку безпритульних собак. Дійсно, питання складне, але точно потребує врегулювання, щоб потім не було страшних наслідків. Одні почнуть труїти тварин, а інші почнуть говорити про ненависть до тварин, – зазначив Олексій.

На фото та сама зграя.

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