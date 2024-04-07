Укрзализныця анонсировала появление «семейных вагонов»: детали

«Укрзализныця» (УЗ) совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Лященко на брифинге в четверг, передает «Интерфакс-Украина».
Пока планируется ввести «семейные вагоны» на трех маршрутах УЗ, это шесть вагонов.
Возможно, впоследствии количество вагонов увеличится, если эксперимент будет признан удачным.
Проект планируется реализовать до конца года.
Недавно мы писали о том, что женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом.
Читайте также:
Автор:
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Сегодня на улице Техникумовского города Новомосковск произошел пожар.
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Сегодня на улице Техникумовского города Новомосковск произошел пожар.
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
Сегодня на автодороге Р-73 на участке между селом Дмитровка и городом Никополь Никопольского района произошло ДТП.
В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.
В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.
Полицейские Каменского района изъяли алкоголь и сигареты более чем на 360 тысяч гривен.
Сегодня в Днепре произошел пожар на улице Савкина Новокодацкого района города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!