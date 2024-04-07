Укрзализныця анонсировала появление «семейных вагонов»: детали

Укрзалізниця анонсувала нові зміни для пасажирів.

«Укрзализныця» (УЗ) совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Лященко на брифинге в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Пока планируется ввести «семейные вагоны» на трех маршрутах УЗ, это шесть вагонов.

Возможно, впоследствии количество вагонов увеличится, если эксперимент будет признан удачным.

Проект планируется реализовать до конца года.

Недавно мы писали о том, что женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом.

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