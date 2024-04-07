Укрзалізниця анонсувала появу “сімейних вагонів”: деталі

“Укрзалізниця” (УЗ) спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт “сімейних вагонів” на внутрішніх пасажирських перевезеннях.
Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер, передає “Інтерфакс-Україна”.
Наразі планується ввести “сімейні вагони” на трьох маршрутах УЗ, це шість вагонів.
Можливо згодом кількість вагонів збільшиться, якщо експеримент буде визнаним вдалим.
Проєкт планують реалізувати до кінця року.
Нещодавно ми писали про те, що жіночі купе у потязі з Дніпра мають шалений попит.
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