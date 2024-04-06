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  • В Днепре мужчина взорвал гранату в квартире, в результате взрыва ему оторвало руку

В Днепре мужчина взорвал гранату в квартире, в результате взрыва ему оторвало руку

Сегодня 16:47
просмотров

В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.

Новости Днепра про В Днепре мужчина взорвал гранату в квартире, в результате взрыва ему оторвало руку

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Инцидент произошел в квартире, расположенной в доме №49 на Карунах, на первом этаже.

По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков у мужчины с женщиной произошел конфликт, в результате чего мужчина получил гранату и взорвал ее, говорится в сообщении.

Взрывная волна нанесла повреждения мужчине, врачам пришлось ампутировать ему левую кисть. Женщина в результате взрыва боеприпаса не пострадала.

На месте работала следственная группа и полиция.

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