В Днепре на Поля посреди дороги стоят десятки людей: что произошло

Главная цель – напомнить о пленных, которые более 1,5 лет находятся в русском плену.

На площади митингуют родственники военнопленных и небезразличные граждане.

В Днепре проводят акцию в поддержку семей военнопленных

Об этом сообщает Telegram-канал « Хдніпро «.

В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.

В Днепре серьезное ДТП произошло в Самарском районе города.

Сегодня в Днепре произошел пожар на улице Савкина Новокодацкого района…

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В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.

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