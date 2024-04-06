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В Днепре на Поля посреди дороги стоят десятки людей: что произошло

Сегодня 14:59
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В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.

Новости Днепра про В Днепре на Поля посреди дороги стоят десятки людей: что произошло

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

В Днепре проводят акцию в поддержку семей военнопленных

На площади митингуют родственники военнопленных и небезразличные граждане.

Зимой в городе постоянно проходили акции «Не молчи! Плен убивает!».

Главная цель – напомнить о пленных, которые более 1,5 лет находятся в русском плену.

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