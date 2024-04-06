В Днепре на Поля посреди дороги стоят десятки людей: что произошло

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
В Днепре проводят акцию в поддержку семей военнопленных
На площади митингуют родственники военнопленных и небезразличные граждане.
Зимой в городе постоянно проходили акции «Не молчи! Плен убивает!».
Главная цель – напомнить о пленных, которые более 1,5 лет находятся в русском плену.
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