Враг 7 раз в течение дня бил по Никопольщине дронами-камикадзе

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Под ударом были сам Никополь и Мировская, Марганецкая, Покровская сельская община, говорится в сообщении главы ОВА.

Были повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, две трехэтажки – общежитие и не эксплуатировавшееся здание.

Обошлось без погибших и травмированных.

Сегодня мы писали о том, что жительница Днепра нашла обломки ракеты в игрушках своего ребенка.

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