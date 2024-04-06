Враг 7 раз в течение дня бил по Никопольщине дронами-камикадзе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Под ударом были сам Никополь и Мировская, Марганецкая, Покровская сельская община, говорится в сообщении главы ОВА.
Были повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, две трехэтажки – общежитие и не эксплуатировавшееся здание.
Обошлось без погибших и травмированных.
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