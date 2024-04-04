Ударил ножом двух человек: в Днепре ищут свидетелей потасовки на проспекте Калнышевского

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 1 апреля около 21:30 на проспекте Петра Калнышевского в Индустриальном районе города.
Ранее мы сообщали, что житель Днепра ударил ножом экс-жену и ее знакомого из-за ревности. Теперь правоохранители ищут свидетелей кровавой стычки.
Пострадавшие сейчас в больнице, а нападавшего взяли под стражу.
Из опубликованных в социальных сетях видеоматериалах известно, что на месте происшествия фигурант выбежал на проезжую часть дороги проспекта Петра Калнышевского, 18 и пытался остановить автомобиль, по описанию похожий на модель «Ford Focus».
Чтобы найти свидетелей происшествия, правоохранители просят водителя указанного транспортного средства откликнуться по телефону: 0 (96) 752 29 61.
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