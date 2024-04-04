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  • Вдарив ножем двох людей: у Дніпрі шукають свідків бійки на проспекті Калнишевського

Вдарив ножем двох людей: у Дніпрі шукають свідків бійки на проспекті Калнишевського

Сьогодні 14:53
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Шукають свідків бійки на проспекті Калнишевського, у результаті якої двоє людей опинилися в лікарні.

Новости Днепра про Вдарив ножем двох людей: у Дніпрі шукають свідків бійки на проспекті Калнишевського

Як повідомили в Нацполіції, інцидент трапився 1 квітня близько 21.30 на проспекті Петра Калнишевського в Індустріальному районі міста. 

Раніше ми повідомляли, що житель Дніпра вдарив ножем ексдружину та її знайомого через ревнощі. Тепер правоохоронці шукають свідків кривавої сутички. 

Наразі постраждалі у лікарні, а нападника взяли під варту. 

З опублікованих у соціальних мережах відеоматеріалах відомо, що на місці події фігурант вибіг на проїжджу частину дороги проспекту Петра Калнишевського, 18 та намагався зупинити автомобіль, за описом схожий на модель “Ford Focus”.

Аби знайти свідків події, правоохоронці просять водія вказаного транспортного засобу відгукнутися за номером телефону: 0 (96) 752 29 61.

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Новости Днепра про Вдарив ножем двох людей: у Дніпрі шукають свідків бійки на проспекті КалнишевськогоУкраїнська

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