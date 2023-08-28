Учебные билеты для бесплатного проезда в Днепре: когда их начнут выдавать

В Днепре с понедельника приступят к выдаче ученических билетов для проезда в общественном транспорте.

Более трех лет в Днепре существуют ученические билеты, позволяющие школьникам бесплатно и со скидкой ездить в электротранспорте и маршрутках. С 28 августа в школах начнут выдавать обновленные документы.

Об этом сообщили на странице єДніпро.

Уже готовы к выдаче ученические для первоклассников. Тех, чьи родители заполнили анкеты. Можно будет забрать документы, которые перевыпускали для 5-х и 10-х классов, если школы подавали соответствующие списки.

Также начнут выдавать новые ученические тем, кто потерял свой ранее и обратился в свою школу с заявлением о восстановлении. Готовы уже документы детей, перешедших в другое заведение (при наличии заявления-подтверждения от заведения).

О выдаче ученических билетов будет сообщено ответственным лицам от учебных заведений.

Напомним, ученический билет также дает право льготного проезда в общественном транспорте – в трамваях и троллейбусах можно ездить бесплатно, а в городских автобусах – со скидкой 25%.

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