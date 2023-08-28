Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Учебные билеты для бесплатного проезда в Днепре: когда их начнут выдавать

Сегодня 10:20
просмотров

В Днепре с понедельника приступят к выдаче ученических билетов для проезда в общественном транспорте.

Новости Днепра про Учебные билеты для бесплатного проезда в Днепре: когда их начнут выдавать

Более трех лет в Днепре существуют ученические билеты, позволяющие школьникам бесплатно и со скидкой ездить в электротранспорте и маршрутках. С 28 августа в школах начнут выдавать обновленные документы.

Об этом сообщили на странице єДніпро.

Уже готовы к выдаче ученические для первоклассников. Тех, чьи родители заполнили анкеты. Можно будет забрать документы, которые перевыпускали для 5-х и 10-х классов, если школы подавали соответствующие списки.

Также начнут выдавать новые ученические тем, кто потерял свой ранее и обратился в свою школу с заявлением о восстановлении. Готовы уже документы детей, перешедших в другое заведение (при наличии заявления-подтверждения от заведения).

О выдаче ученических билетов будет сообщено ответственным лицам от учебных заведений.

Напомним, ученический билет также дает право льготного проезда в общественном транспорте – в трамваях и троллейбусах можно ездить бесплатно, а в городских автобусах – со скидкой 25%.

Читайте також:

Новости Днепра про Учебные билеты для бесплатного проезда в Днепре: когда их начнут выдаватьУкраїнська Новости Днепра про Учебные билеты для бесплатного проезда в Днепре: когда их начнут выдаватьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре «заминировали» горсовет, аэропорт и детские садики: что известно
Новости Днепра
Сегодня 09:25
В Днепре «заминировали» горсовет, аэропорт и детские садики: что известно

"Минеры" снова активизировались.

В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП
Новости Днепра
Сегодня 07:15
В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Поздравляем!

Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 19:42
Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

В воскресенье, 27 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район…

Последние новости

На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле «скорой»: что с мамой и малышом
На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле «скорой»: что с мамой и малышом

Роды были очень стремительными.

Сегодня 10:41
4
просмотров
Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении
Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 10:00
3
просмотров
В Днепре «заминировали» горсовет, аэропорт и детские садики: что известно
В Днепре «заминировали» горсовет, аэропорт и детские садики: что известно

"Минеры" снова активизировались.

Сегодня 09:25
3
просмотров
Под утро силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты
Под утро силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты

Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.

Сегодня 08:50
4
просмотров
В Днепровском районе Opel врезался в дерево: водителя зажало внутри легковушки
В Днепровском районе Opel врезался в дерево: водителя зажало внутри легковушки

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 08:25
5
просмотров
Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию
Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:46
6
просмотров
В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП
В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Сегодня 07:15
4
просмотров
Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Поздравляем!

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

В воскресенье, 27 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказалась Мировская громада.

Вчера 19:42
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх