Учнівські квитки для безкоштовного проїзду в Дніпрі: коли їх почнуть видавати

У Дніпрі з понеділка розпочнуть видачу учнівських квитків для проїзду в громадському транспорті.

Понад три роки у Дніпрі існують учнівські квитки, які дозволяють школярам безкоштовно та зі знижкою їздити в електротранспорті та маршрутках. З 28 серпня у школах почнуть видавати оновлені документи.

Про це повідомили на сторінці ЄДніпро І Цифрове місто.

Уже готові до видачі учнівські для першачків – якщо батьки заповнили анкети. Документи, які перевипускали для 5-х та 10-х класів, якщо школи подавали відповідні списки.

Також почнуть видавати нові учнівські тим, хто загубив свій раніше та звернуться до своєї школи із заявою про відновлення. Готові учнівські дітей, що перейшли у інший заклад (за умови наявності заяви-підтвердження від закладу).

Про видачу учнівських квитків буде повідомлено відповідальних осіб від закладів освіти.

Нагадаємо, учнівський квиток також дає право пільгового проїзду у громадському транспорті – у трамваях та тролейбусах можна їздити безкоштовно, а у міських автобусах – зі знижкою 25%.

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