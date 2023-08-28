Учнівські квитки для безкоштовного проїзду в Дніпрі: коли їх почнуть видавати

Понад три роки у Дніпрі існують учнівські квитки, які дозволяють школярам безкоштовно та зі знижкою їздити в електротранспорті та маршрутках. З 28 серпня у школах почнуть видавати оновлені документи.
Про це повідомили на сторінці ЄДніпро І Цифрове місто.
Уже готові до видачі учнівські для першачків – якщо батьки заповнили анкети. Документи, які перевипускали для 5-х та 10-х класів, якщо школи подавали відповідні списки.
Також почнуть видавати нові учнівські тим, хто загубив свій раніше та звернуться до своєї школи із заявою про відновлення. Готові учнівські дітей, що перейшли у інший заклад (за умови наявності заяви-підтвердження від закладу).
Про видачу учнівських квитків буде повідомлено відповідальних осіб від закладів освіти.
Нагадаємо, учнівський квиток також дає право пільгового проїзду у громадському транспорті – у трамваях та тролейбусах можна їздити безкоштовно, а у міських автобусах – зі знижкою 25%.
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