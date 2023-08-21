Як у Дніпрі отримати учнівський квиток у 2023 році: які пільги він дає

Вже за два тижні частина школярів Дніпра піде до навчальних закладів, почне відвідувати гуртки та секції. Для зручності учнів у місті «працює» учнівський квиток. Він допомагає батькам проконтролювати чи прийшла дитина до школи і коли пішла після уроків з закладу, а також дає право пільгового проїзду у громадському транспорті – у трамваях та тролейбусах можна їздити безкоштовно, а у міських автобусах – зі знижкою 25%.

Журналісти dnepr.info розбиралися, як отримати учнівський квиток у Дніпрі тим, хто тільки-но пішов до школи і тим, хто вже закінчив кілька класів.

Що потрібно для отримання квитка

Для отримання учнівського квитка батьки школяра можуть або заповнити анкету на сайті підписати заяву потрібно за допомогою електронного цифрового підпису. Також потрібно буде прикріпити фото дитини. Якщо це неможливо зробити в особистому кабінеті – паперову анкету можна отримати у класного керівника навчального закладу. Але слід зважити, що фото на квиток потрібно надати в електронному вигляді. У разі заповнення паперової анкети – надіслати фото вчителю. На фотографії (вона має бути портретною) дитина має бути зображена на світлому тлі, у неї має бути добре видно обличчя. Зробити його можна на звичайний телефон.

Реєстрація однакова як для батьків першокласників, так і для батьків дітей у яких яких термін дії учнівського квитка добіг кінця. Дізнатись термін «придатності» квитка можна на наклейці з голограмою на самому документі. Перевипуск квитка потрібен тим, хто завершив навчання у молодшій та середній школі.

Якщо втрачено учнівський

При втраті квитка слід звернутися до директора навчального закладу та написати заяву на перевипуск учнівського у зв’язку з його втратою.

Дитина змінила школу

Якщо дитина перейшла з однієї школи до іншої, то для перевипуску учнівського необхідно звернутися до директора навчального закладу. Поки що новий квиток не буде зроблено – школяр може користуватися учнівським, виданим в іншому навчальному закладі.

Додаткову інформацію щодо отримання або перевипуску учнівського можна дізнатись за номерами «гарячої лінії»: (067) 876-94-49, (050) 876-94-49, (063) 876-94-94 з понеділка по четвер із 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 16:45.

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