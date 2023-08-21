Как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает

Уже через две недели часть школьников Днепра пойдет в учебные заведения, начнет посещать кружки и секции. Для удобства учащихся в городе «работает» ученический билет. Он помогает родителям проконтролировать пришел ли ребенок в школу и когда ушел после уроков, а также дает право льготного проезда в общественном транспорте – в трамваях и троллейбусах можно ездить бесплатно, а в городских автобусах – со скидкой 25%.

Журналисты dnepr.info разбирались, как получить ученический билет в Днепре тем, кто только пошел в школу и тем, кто уже окончил несколько классов.

Что нужно для получения ученического

Для получения ученического билета родители школьника могут либо заполнить анкету на сайте подписать заявление нужно с помощью электронной цифровой подписи. Также нужно будет прикрепить фото ребенка. Если это невозможно сделать в личном кабинете – бумажную анкету можно получить у классного руководителя в учебном заведении. Но следует учесть, что фото на билет нужно предоставить в электронном виде. В случае заполнения бумажной анкеты – отправить фото учителю. На фотографии (она должна быть портретной) ребенок должен быть запечатлен на светлом фоне, у него должно быть хорошо видно лицо. Сделать ее можно на обычный телефон.

Регистрация одинакова как для родителей первоклашек, так и для тех, у детей которых срок действия ученического билета подошел к концу. Узнать срок «годности» билета можно на наклейке с голограммой на самом документе. Перевыпуск билета нужен тем, кто завершил обучение в младшей и средней школе.

Если потерян ученический

При потере билета нужно обратиться к директору учебного заведения и написать заявление на перевыпуск ученического в связи с его потерей.

Ребенок поменял школу

Если ребенок перешел из одной школы в другую, то для перевыпуска ученического необходимо обратиться к директору учебного заведения. Пока новый билет не будет сделан – школьник может пользоваться ученическим, выданным в другом учебном заведении.

Дополнительную информацию по поводу получения или перевыпуска ученического можно узнать по номерам «горячей линии»: (067) 876-94-49, (050) 876-94-49, (063) 876-94-94 с понедельника по четверг из 9: 00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: