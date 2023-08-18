Яблучний Спас 2023: прикмети, що не можна робити та що означає свято

Цього року мешканці Дніпра та України відзначають Яблучний Спас ще за старим церковним календарем – 19 серпня, наступного дня зрушить на 13 днів і в серпні 2024 року Яблучний Спас настане 6 серпня.

Журналісти dnepr.info дізналися, які є традиції та прикмети цього дня.

Усього існує три свята Спасу – Медовий, Яблучний та Горіховий. На кожен із цих Спасів прийнято відвідувати церкву та освячувати там певні продукти. Цей день символізує розворот природи від тепла до холодів і має низку традицій та прикмет. Колись день збирання яблук був язичницьким святом – вважалося, що до цього дня фрукти ще зріють і не мають потрібного смаку, але згодом його змінило церковне свято. Вперше відзначати його почали у IV столітті.

Історія свята

За церковним календарем у день Яблучного Спаса відзначається Преображення Господнє. Це свято входить до 12 найважливіших у календарі віруючих. Другий Спас також називають “Великий Спас” або «Спасом на горі». Цього дня Ісус піднявся на гору Фавор зі своїми учнями – Петром, Іоаном та Яковом і почав молитися. В цей момент його обличчя осяяло світло, а одяг став білим. Під час молитви Христос дізнався, що буде розіп’ятий. Спустившись із гори, він наказав своїм учням збирати яблука, щоб його Батько міг їх освятити.

Що не можна робити на Яблучний Спас 2023

Певні заборони є на кожне церковне свято, так якщо на Медовий Спас не можна було займатися рукоділлям, то на Яблучний – мити волосся, стригти нігті, займатися важкою роботою, ворожити, прати, прибирати та шити. Дозволяється збирати яблука та робити з них варення.

За давніми повір’ями, цього дня заборонялося вбивати різних комах – від мошок до мух та різних жучків. Це вважалося поганою прикметою і загрожувало нещастям для того, хто підніме руку на коника.

Забороняється лаятись, ображати один одного, злиться. Вважається, що якщо у цей день людина побажає комусь зла – вона все отримає назад сторицею.

Що потрібно нести до церкви

На Яблучний Спас у церкву несуть яблука, виноград, сливи, груші, персики та інші фрукти нового врожаю. Дозволяється брати із собою на освячення ще овочі – моркву, помідори, огірки. У кошик можна покласти хліб та мед, а також зробити букет із колосків пшениці. Заборонено освячувати алкоголь, окрім «Кагору», м’ясо, ковбасу, сало.

Вважається, що у свято освячені яблука мають силу зцілювати тих, хто їх з’їсть, а також можуть виконувати бажання. Для цього, за старовинними повір’ями, потрібно перед тим як з’їсти яблуко загадати бажання, сказати: «Що надумано – збудеться, що збудеться – не минє» і бажання обов’язково має здійснитися.

Також яблука давали всім, хто просив милостиню у церкви та приносили на могили померлих родичів.

Після церкви обов’язково вся родина сідала за стіл із різними частуваннями. Обов’язковими серед страв на столі мали бути пироги з яблуками, млинці з яблучною начинкою, варення з цих фруктів. Святкувати Яблучний Спас дозволялося галасливо – з піснями.

Під час свята триває Успенський піст, який почався 14 серпня, але для тих, хто його дотримується, є послаблення – дозволено рибу та вино. Від жирної їжі, алкоголю, м’яса та молока краще відмовитися та поставити на стіл різні салати.

Прикмети на Яблучний Спас 2023

Вважалося, що якщо перше яблуко, яке з’їсть людина у цей день буде кисле – то на нього чекають труднощі, а якщо солодке – щастя. Яблука не можна було їсти поодинці – обов’язково треба було розділити їх з рідними або подати як милостиню.

Якщо у цей день на руку людини села муха – вважалося, що вона принесе успіх на весь рік.

Люди вірили, що цього дня настає осінь, ночі стають холоднішими. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода стає прохолоднішою та ще називали Спас «Осенини». Від Спасу люди починали збирати врожай з полів, заготовляти лікарські трави. Існувало кілька «погодних» прикмет, за якими судили яка буде осінь і зима. Якщо день був сонячний – осінь мала бути сухою та теплою, а ось зима – навпаки – холодною. Ішов дощ на Яблучний Спас – зима мала бути суворою, сніжною та морозною, а осінь – дощовою. Вітер на Спаса обіцяв завірюху з грудня до лютого.

Яка погода буде на Яблучний Спас – така сама і на Покрову.

Велика кількість шпаків на деревах обіцяє морозний січень, а жовте листя – швидке похолодання.

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