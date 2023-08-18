Яблучний Спас 2023: прикмети, що не можна робити та що означає свято

Журналісти dnepr.info дізналися, які є традиції та прикмети цього дня.
Усього існує три свята Спасу – Медовий, Яблучний та Горіховий. На кожен із цих Спасів прийнято відвідувати церкву та освячувати там певні продукти. Цей день символізує розворот природи від тепла до холодів і має низку традицій та прикмет. Колись день збирання яблук був язичницьким святом – вважалося, що до цього дня фрукти ще зріють і не мають потрібного смаку, але згодом його змінило церковне свято. Вперше відзначати його почали у IV столітті.
За церковним календарем у день Яблучного Спаса відзначається Преображення Господнє. Це свято входить до 12 найважливіших у календарі віруючих. Другий Спас також називають “Великий Спас” або «Спасом на горі». Цього дня Ісус піднявся на гору Фавор зі своїми учнями – Петром, Іоаном та Яковом і почав молитися. В цей момент його обличчя осяяло світло, а одяг став білим. Під час молитви Христос дізнався, що буде розіп’ятий. Спустившись із гори, він наказав своїм учням збирати яблука, щоб його Батько міг їх освятити.
Певні заборони є на кожне церковне свято, так якщо на Медовий Спас не можна було займатися рукоділлям, то на Яблучний – мити волосся, стригти нігті, займатися важкою роботою, ворожити, прати, прибирати та шити. Дозволяється збирати яблука та робити з них варення.
За давніми повір’ями, цього дня заборонялося вбивати різних комах – від мошок до мух та різних жучків. Це вважалося поганою прикметою і загрожувало нещастям для того, хто підніме руку на коника.
Забороняється лаятись, ображати один одного, злиться. Вважається, що якщо у цей день людина побажає комусь зла – вона все отримає назад сторицею.
На Яблучний Спас у церкву несуть яблука, виноград, сливи, груші, персики та інші фрукти нового врожаю. Дозволяється брати із собою на освячення ще овочі – моркву, помідори, огірки. У кошик можна покласти хліб та мед, а також зробити букет із колосків пшениці. Заборонено освячувати алкоголь, окрім «Кагору», м’ясо, ковбасу, сало.
Вважається, що у свято освячені яблука мають силу зцілювати тих, хто їх з’їсть, а також можуть виконувати бажання. Для цього, за старовинними повір’ями, потрібно перед тим як з’їсти яблуко загадати бажання, сказати: «Що надумано – збудеться, що збудеться – не минє» і бажання обов’язково має здійснитися.
Також яблука давали всім, хто просив милостиню у церкви та приносили на могили померлих родичів.
Після церкви обов’язково вся родина сідала за стіл із різними частуваннями. Обов’язковими серед страв на столі мали бути пироги з яблуками, млинці з яблучною начинкою, варення з цих фруктів. Святкувати Яблучний Спас дозволялося галасливо – з піснями.
Під час свята триває Успенський піст, який почався 14 серпня, але для тих, хто його дотримується, є послаблення – дозволено рибу та вино. Від жирної їжі, алкоголю, м’яса та молока краще відмовитися та поставити на стіл різні салати.
Вважалося, що якщо перше яблуко, яке з’їсть людина у цей день буде кисле – то на нього чекають труднощі, а якщо солодке – щастя. Яблука не можна було їсти поодинці – обов’язково треба було розділити їх з рідними або подати як милостиню.
Якщо у цей день на руку людини села муха – вважалося, що вона принесе успіх на весь рік.
Люди вірили, що цього дня настає осінь, ночі стають холоднішими. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода стає прохолоднішою та ще називали Спас «Осенини». Від Спасу люди починали збирати врожай з полів, заготовляти лікарські трави. Існувало кілька «погодних» прикмет, за якими судили яка буде осінь і зима. Якщо день був сонячний – осінь мала бути сухою та теплою, а ось зима – навпаки – холодною. Ішов дощ на Яблучний Спас – зима мала бути суворою, сніжною та морозною, а осінь – дощовою. Вітер на Спаса обіцяв завірюху з грудня до лютого.
Яка погода буде на Яблучний Спас – така сама і на Покрову.
Велика кількість шпаків на деревах обіцяє морозний січень, а жовте листя – швидке похолодання.
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