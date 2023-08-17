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  • Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

Сьогодні 14:02
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Дніпро змінюється з кожним роком, стаючи все більш сучасним містом із величезними ЖК та бізнес-центрами. Невеликі будівлі, збудовані в центрі міста понад сто років тому йдуть у минуле.

Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що раніше було на місці одного із бізнес-центрів у Дніпрі.

На початку 1990-х років у центрі міста було збудовано одноповерховий невеликий будинок з деревˋяних дошок та глини, а поряд з ним будинок трохи вищий, перший поверх був із цегли. Це була садиба та прибутковий будинок. Належали будинки підприємцю Груберзону. Ділянка займала ціле перехрестя вулиць.

Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

Прибутковий будинок Груберзона особнякового типу був півтора поверху заввишки. Це означає, що в ньому був великий підвал із вікнами, де зазвичай облаштовували їдальню, пральню та кухню. На другому поверсі здавали в оренду кімнати або квартири. Садиба Груберзона була побудована з дошок та глини у мазанковому стилі. Тоді багато будинків у центрі міста виглядали саме так.

Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

Коли почалась революція 1917 року Груберзон продав свою ділянку, а сам поїхав. Новий господар прожив там не довго, будівлю у нього відібрали та перетворили на будинок із комунальними квартирами. Садиба практично не постраждала під час Другої світової війни і після звільнення Дніпра там знову жили люди. Цікаво, що на будинку збереглася дерев’яна лиштва та віконниці часів Катеринослава, але не зберігся його зовнішній вигляд – у дворі мешканцями було зроблено кілька прибудов, що спотворило фасад.

Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

У 2011 році будівлі було знесено і за два роки на місці садиби та прибуткового будинку Груберзона з’явився новий бізнес-центр на кілька поверхів.

Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)

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старі фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядав будинок на місці популярного бізнес-центру у Дніпрі: особняк із глини та дошок висотою у півтора поверхи (ФОТО)Русский

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