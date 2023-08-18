Чому у Дніпрі можуть не оплатити лікарняний: перелік причин

При погіршенні самопочуття працівник, який офіційно оформлений на роботі і таким чином сплачує Єдиний соціальний внесок, повинен звернутися до сімейного лікаря. У разі хвороби лікар складає медичний висновок про тимчасову непрацездатність або просто кажучи – лікарняний. Зазвичай лікарняний такої людини оплачується Пенсійним фондом України, але є низка випадків, коли лист непрацездатності не оплачується.

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких випадках хворому не варто чекати на компенсацію від ПФУ.

Через що можуть не оплатити лікарняний

Насамперед без лікарняних виплат залишаться ті, хто працює неофіційно та не оформлені. Вважається, що така людина не робить відрахувань ЄСВ державі і їй не будуть платитити лікарняний.

Також допомогу з тимчасової непрацездатності не нададуть тим, хто завдав навмисної шкоди своєму здоров’ю для того, щоб не йти на роботу чи симулював хворобу.

Не варто чекати компенсації лікарняного, якщо хвороба чи травма була отримана людиною у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Не заплатять, якщо людина захворіла під час відпустки за власним бажанням або під час додаткової відпустки у зв’язку із навчанням.

Тим, хто порушує режим лікування та не приходять вчасно на огляд до лікаря, виплати можуть скасувати.

Також не виплатять лікарняний, якщо людина отримала травму або захворіла під час скоєння нею кримінального злочину або перебуває під арештом.

Як оформити лікарняний

Після оформлення листка непрацездатності у базі електронного реєстру Пенсійного фонду автоматично формується електронний лікарняний. Побачити його може як сам хворий – в особистому кабінеті на порталі ПФУ, так і його роботодавець – в особистому кабінеті компанії. Після отримання лікарняного від співробітника, роботодавець має нарахувати йому суму виплат «за хворобу» та звернутися до ПФУ із Заявкою-розрахунком. Далі на рахунок роботодавця надходить потрібна сума лікарняного від ПФУ і він переказує його на рахунок співробітника.

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