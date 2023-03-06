У жителей одного из районов Днепра три дня будут выключать свет: что произошло

Напомним, ранее мы писали, на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой .

В это время «ЦЭК» будет проводить плановые работы с 08:00 до 17:00.

У некоторых жителей Шевченковского района могут выключать свет 7, 8 и 10 марта.

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