В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина

В Днепре тушили пожар в частном доме.

По словам спасателей, трагедия произошла утром 6 марта. Вызов о том, что на улице Дубининского Самарского района города горит здание, поступил им в 8:50.

Приехав на место, пожарные установили, что загорелся одноэтажный дом. Через час возгорания удалось потушить. Внутри дома нашли тело мужчины. Известно, что ему было 62 года.

Огнем уничтожено домашнее имущество в комнате дома на площади 30 кв.

К ликвидации возгорания привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: