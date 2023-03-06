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В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина

Сегодня 15:48
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В Днепре тушили пожар в частном доме.

Новости Днепра про В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина

По словам спасателей, трагедия произошла утром 6 марта. Вызов о том, что на улице Дубининского Самарского района города горит здание, поступил им в 8:50.

Приехав на место, пожарные установили, что загорелся одноэтажный дом. Через час возгорания удалось потушить. Внутри дома нашли тело мужчины. Известно, что ему было 62 года.

Огнем уничтожено домашнее имущество в комнате дома на площади 30 кв.

К ликвидации возгорания привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину.

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