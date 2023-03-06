При пересечении границы с Польшей, Словакией и Венгрией будут временные ограничения

Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы Украины.
Так, завтра возможны технические перерывы во время прохода пропускного режима на границе с Украиной.
Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу с Польшей, Словакией и Венгрией
7 марта 2023 с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы во время пропуска пассажиров на границе. Будут обновлять информационные системы, используемые при пограничном контроле на внешних границах ЕС.
Учитывайте эту информацию при планировании поездки, — отметили в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее пограничники задержали мужчин призывного возраста, которые пытались перебраться по горным тропинкам в Румынию и Молдову.
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