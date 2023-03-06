При пересечении границы с Польшей, Словакией и Венгрией будут временные ограничения

Пограничники предупредили о возможных проблемах на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы Украины.

Так, завтра возможны технические перерывы во время прохода пропускного режима на границе с Украиной.

Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу с Польшей, Словакией и Венгрией

7 марта 2023 с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы во время пропуска пассажиров на границе. Будут обновлять информационные системы, используемые при пограничном контроле на внешних границах ЕС.

Учитывайте эту информацию при планировании поездки, — отметили в Госпогранслужбе.