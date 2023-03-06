Директором НАБУ стал Семен Кривонос: что о нем известно

Кабмин избрал нового директора НАБУ.

Кабмин принял решение о назначении Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом стало известно на заседании 6 марта.

Двух других кандидатов на эту должность Сергея Гупяка и Романа Осипчука могут назначить его заместителями. Такое предложение вынес на рассмотрение премьер-министр Денис Шмигаль.

Шмигаль уверен, что конкурс на должность директора НАБУ был «прозрачным» и напомнил, что кандидатов выбирала комиссия, в частности, при участии международных партнеров. Премьер также отметил, что теперь страна выполнила все рекомендации ЕС, которые были введены после получения статуса кандидата.

Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении, – сказал Шмигаль.

Что предшествовало?

Ранее директором Национального антикоррупционного бюро был Артем Сытник. Его назначили на этот пост 16 апреля 2015 года указом президента Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек, и НАБУ временно возглавлял его первый заместитель Гизо Углава.

Конкурс на должность нового директора был открыт в августе 2022 года, а в декабре завершился прием документов от кандидатов. 4 марта комиссия выбрала трех финалистов.

Кто такой Семен Кривонос?

Семен Кривонос – председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Обучался по специальности агрономия, получил диплом по «правоведению», а также квалификацию магистра государственного управления, окончив Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

В госслужбе с 2007 года. Работал в следующих учреждениях:

Управление по делам семьи, молодежи и спорта Голосеевской районной государственной администрации Киева — главный специалист отдела по делам семьи и молодежи (с 2007 года).

Министерство юстиции – в 2011 – 2015 годах работал в территориальных органах министерства в Одесской и Киевской областях.

Одесская таможня во времена Михеила Саакашвили — в 2015-2016 годах Кривонос занимал должность первого заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Здесь он занимался контролем таможенной стоимости ввозимых товаров и координировал работу управления, которое занималось противодействием таможенным правонарушениям.

Международная организация по развитию права — работал старшим юридическим советником после увольнения с таможни.

С 2018 года получил право заниматься адвокатской деятельностью. Работал индивидуально и в составе объединения «Пасека и партнеры».

Офис простых решений и результатов — в 2020-2021 годах Кривонос был председателем этой общественной организации, участвовал в разработке концепций ряда реформ, которые были презентованы Национальному совету реформ при президенте Украины.

С мая 2021 года и до своего назначения в НАБУ Кривонос занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: