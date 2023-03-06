Директором НАБУ стал Семен Кривонос: что о нем известно

Кабмин принял решение о назначении Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом стало известно на заседании 6 марта.
Двух других кандидатов на эту должность Сергея Гупяка и Романа Осипчука могут назначить его заместителями. Такое предложение вынес на рассмотрение премьер-министр Денис Шмигаль.
Шмигаль уверен, что конкурс на должность директора НАБУ был «прозрачным» и напомнил, что кандидатов выбирала комиссия, в частности, при участии международных партнеров. Премьер также отметил, что теперь страна выполнила все рекомендации ЕС, которые были введены после получения статуса кандидата.
Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении, – сказал Шмигаль.
Что предшествовало?
Ранее директором Национального антикоррупционного бюро был Артем Сытник. Его назначили на этот пост 16 апреля 2015 года указом президента Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек, и НАБУ временно возглавлял его первый заместитель Гизо Углава.
Конкурс на должность нового директора был открыт в августе 2022 года, а в декабре завершился прием документов от кандидатов. 4 марта комиссия выбрала трех финалистов.
Кто такой Семен Кривонос?
Семен Кривонос – председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Обучался по специальности агрономия, получил диплом по «правоведению», а также квалификацию магистра государственного управления, окончив Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.
В госслужбе с 2007 года. Работал в следующих учреждениях:
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