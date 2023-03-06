Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

Ремонтные работы коммунальщики начнут с самого утра. Водоснабжение будет возобновлено до конца дня.
За прошедшие сутки, 5 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 20 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 14 повреждений на сетях водоснабжения.
Все остальные повышающие насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.
Также в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
По состоянию на 6:00 отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано. Аварийные ситуации в сетях теплоснабжения отсутствуют.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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