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Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

Сегодня 09:00
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В Днепре из-за проведения аварийных работ на повышающей насосной станции по просп. Филиппа Орлика снижено давление на верхних этажах по пр. Богдана Хмельницкого 2, 2а, 4 и просп. Филиппа Орлика 15, 15а, 17, 17а.

Новости Днепра про Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

Ремонтные работы коммунальщики начнут с самого утра. Водоснабжение будет возобновлено до конца дня.

За прошедшие сутки, 5 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 20 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 14 повреждений на сетях водоснабжения.

Все остальные повышающие насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Также в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

По состоянию на 6:00 отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано. Аварийные ситуации в сетях теплоснабжения отсутствуют.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водойУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водойРусский

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