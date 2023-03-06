Сайт Дніпра Новини У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося
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У деяких мешканців Шевченківського району можуть вимикати світло 7, 8 та 10 березня.
У цей час “ЦЕК” буде проводити планові роботи з 08:00 до 17:00.
Так, відключення плануються:
✔7 березня за адресами: вул. Робоча, 65; вул. Надії Алєксєєнко, 100; вул. Гладкова, 11, 17; вул. Казакевича, 2, 4; просп. Богдана Хмельницького, 129, 131, 133. ✔8 березня: вул. Робоча, 65; вул. Надії Алєксєєнко, 100; вул. 152-й Дивізії, 2, 2а, 4, 4а, 6; просп. Богдана Хмельницького, 109. ✔10 березня: вул. Бориса Мозолевського: 1; вул. Гладкова: 4, 4а, 6, 19а.
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