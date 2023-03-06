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  • У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося

У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося

Сьогодні 17:41
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Новости Днепра про У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталося

У деяких мешканців Шевченківського району можуть вимикати світло 7, 8 та 10 березня.

У цей час “ЦЕК” буде проводити планові роботи з 08:00 до 17:00.

Так, відключення плануються:

✔7 березня за адресами:

  • вул. Робоча, 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко, 100;
  • вул. Гладкова, 11, 17;
  • вул. Казакевича, 2, 4;
  • просп. Богдана Хмельницького, 129, 131, 133.

✔8 березня:

  • вул. Робоча, 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко, 100;
  • вул. 152-й Дивізії, 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницького, 109.

✔10 березня:

  • вул. Бориса Мозолевського: 1;
  • вул. Гладкова: 4, 4а, 6, 19а.

Зарядіть телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали,  на яких вулицях Дніпра сьогодні будуть проблеми з водою.

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Новости Днепра про У мешканців одного із районів Дніпра три дні поспіль вимикатимуть світло: що сталосяУкраїнська

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