У жителей Днепра есть шанс снова увидеть красное полярное сияние, которое может взойти над Украиной

Если повезет.

Начиная с ночи на понедельник и до вечера вторника 26 марта есть шанс того, что украинцы смогут увидеть редкое для наших широт полярное сияние. Его появление возможно благодаря мощной магнитной буре, накрывшей Землю 25 марта.

Красное полярное сияние, не характерное для наших широт, уже видели в ноябре 2023 года.

Ученые говорят, что с 23:00 25 марта и вечером 26 марта Земля попадет под влияние магнитной бури мощностью G3. При таких космических штормах в широтах дальше севера может появиться полярное сияние.

Как объясняют ученые, во время магнитных бурь огромные количества заряженных частиц выбрасываются из Солнца в космос. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, попадают в атмосферу. Это взаимодействие обуславливает излучение света, которое мы воспринимаем как северное сияние.

Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода в месте без сильного светового загрязнения, подальше от высоких деревьев или домов.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, почему в Днепре видели полярное сияние.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: