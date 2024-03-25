Жителі Дніпра матимуть шанс знову побачити червоне полярне сяйво, яке може зійти над Україною

Якщо пощастить.

Починаючи з ночі на понеділок і до вечора вівторка 26 березня, є шанс того, що українці зможуть побачити рідкісне для наших широт полярне сяйво. Його поява можлива завдяки потужній магнітній бурі, яка накрила Землю 25 березня.

Червоне полярне сяйво, яке не характерне для наших широт, вже бачили у листопаді 2023 року.

Науковці кажуть, що з 23:00 25 березня та до вечора 26 березня Земля потрапить під вплив магнітної бурі потужністю G3. За таких космічних штормів у широтах далі півночі може з’явитися полярне сяйво.

Як пояснюють вчені, під час магнітних бурь величезні кількості заряджених частинок викидаються із Сонця до космосу. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, то потрапляють в атмосферу. Ця взаємодія зумовлює випромінювання світла, яке ми сприймаємо як північне сяйво.

Щоб побачити полярне сяйво, потрібно дивитися на північ небосхилу в місці без сильного світлового забруднення, якомога далі від високих дерев або будинків.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, чому в Дніпрі бачили полярне сяйво.

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