11-класники Дніпра можуть безкоштовно готуватися до НМТ-2024: подробиці

У Дніпрі комунальне підприємство «єДніпро» оголосило про початок реєстрації на безкоштовну платформу для підготовки учнів до Національного мультипредметного тестування (НМТ)-2024.

Про це розповів Артем Трапезніков, директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» міськради.

За його словами, реєстрація на платформу відкрита для 11-класників не лише Дніпра, а й усієї України. Зараз платформу доповнюють новими матеріалами згідно з програмою НМТ-2024 – це роблять найкращі викладачі міста.

Торік викладачі відзняли 116 відеолекцій, які завантажені на платформу, та розробили понад 1 500 нових тестів. Цього ж року ми вже розпочали адаптацію платформи відповідно до вимог НМТ-2024 та починаємо разом з викладачами зйомки матеріалів з нових предметів. Йдеться про українську літературу, іспанську мову та географію. Реєстрація на платформу відкрита для 11-класників не лише Дніпра, а й усієї України. Наша мета, щоб за допомогою дніпровської платформи учні всієї України мали змогу якісно підготуватись до НМТ. Торік було зареєстровано понад 30 тис. учнів 11-х класів, із них 5 тис. — із Дніпра. Цього року ми очікуємо на більшу кількість зареєстрованих школярів на нашій платформі, – розповів Артем Трапезніков.

У міськраді нагадали, що формат НМТ цього року — 3+1, де обов’язковими тепер є не 3 предмети, як торік, а 4: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір (українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія та географія).

11-класників закликали не відкладати реєстрацію, а зробити це вже зараз.

Це гарна можливість цілком доступно, безкоштовно й якісно підготуватися до Національного мультипредметного тестування, аби показати гарні результати. Зареєструватись можна за посиланням. Для отримання доступу до уроків, потрібно заповнити форму, в якій вказати: ім’я та прізвище, номер телефону, пошту та місто. Команда «єДніпро» перевірить дані і надішле посилання для доступу до курсу на вказану пошту, — додав Артем Трапезніков.

Якщо у вас виникли питання під час реєстрації, то можна звертатися на гарячу лінію комунального підприємства «єДніпро» за номерами: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49 з 09:00 до 18:00 (з понеділка по четвер) та з 09:00 до 16:45 (у п’ятницю).

Нагадаємо, раніше ми писали, що абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція.

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