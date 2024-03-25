На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Жителі Дніпропетровщини показали наслідки масового спалювання сухостою.

З настанням теплої погоди на Дніпропетровщині збільшилася кількість природних пожеж. Основа причина виникнення масштабних займань – спалювання трави та сухостою.

Наразі за підпал сухої трави є адміністративна відповідальність, але й це не зупиняє людей, які спалюють сухостій, через що нерідко масштабно горять зелені зони.

У Синельниківському районі через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами. Наслідки масштабної пожежі показала місцева жителька Marina Kondurova.

Пожежа сталася між населеними пунктами Калинова та Луб’янка. Дорога поміж селами перетворилася на гігантське згарище. Крім цього, у посадках, куди не добрався вогонь, лежить купа сміття.

Таке видовище мені сьогодні дісталося… Синельниківщина, Дніпропетровська область. Їхала на дачу… Вся балка вздовж дороги від села Калинове до села Луб’янка перетворилась на гігантське згарище та смітник. І це не прильот, це привіт від місцевого населення. Мене цікавить, за кого зараз віддають життя наші воїни? Сором, жах та відраза, – написала Марина.

Згоріла не тільки суха трава, а й чагарники та маленькі деревця.

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