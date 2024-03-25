Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Сьогодні 13:52
просмотров

Жителі Дніпропетровщини показали наслідки масового спалювання сухостою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

З настанням теплої погоди на Дніпропетровщині збільшилася кількість природних пожеж. Основа причина виникнення масштабних займань – спалювання трави та сухостою. 

Наразі за підпал сухої трави є адміністративна відповідальність, але й це не зупиняє людей, які спалюють сухостій, через що нерідко масштабно горять зелені зони. 

У Синельниківському районі через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами. Наслідки масштабної пожежі показала місцева жителька Marina Kondurova.

Пожежа сталася між населеними пунктами Калинова та Луб’янка. Дорога поміж селами перетворилася на гігантське згарище. Крім цього, у посадках, куди не добрався вогонь, лежить купа сміття.

Таке видовище мені сьогодні дісталося… Синельниківщина, Дніпропетровська область. Їхала на дачу… Вся балка вздовж дороги від села Калинове до села Луб’янка перетворилась на гігантське згарище та смітник. І це не прильот, це привіт від місцевого населення. Мене цікавить, за кого зараз віддають життя наші воїни? Сором, жах та відраза, – написала Марина.

Згоріла не тільки суха трава, а й чагарники та маленькі деревця. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщини через паліїв сухостою згоріла ціла балка між селами (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

    Потрібна ваша допомога!

    У Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    У Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було

    За хибний виклик правоохоронці притягнули 42-річного чоловіка до відповідальності.

    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

    Важлива інформація!

    У Кривому Розі під час пожежі у квартирі постраждала дитина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Кривому Розі під час пожежі у квартирі постраждала дитина

    Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні.

    Наверх