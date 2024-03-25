Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

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Криворізькі правоохоронці розшукують 73-річну Любов Дубову.

Відомо, що 22 березня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, худорлявої статури, каштанове фарбоване волосся, блакитні очі.

Була одягнена: синя кофта з капюшоном, чорні спортивні штани.

Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098 976 30 47, 098 650 02 01, 067 970 89 97 або 102.

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