Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

Криворізькі правоохоронці розшукують 73-річну Любов Дубову.
Відомо, що 22 березня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, худорлявої статури, каштанове фарбоване волосся, блакитні очі.
Була одягнена: синя кофта з капюшоном, чорні спортивні штани.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098 976 30 47, 098 650 02 01, 067 970 89 97 або 102.
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