Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

Сьогодні 12:36
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

Криворізькі правоохоронці розшукують 73-річну Любов Дубову.

Відомо, що 22 березня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, худорлявої статури, каштанове фарбоване волосся, блакитні очі.

Була одягнена: синя кофта з капюшоном, чорні спортивні штани.

Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098 976 30 47, 098 650 02 01, 067 970 89 97 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінкуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    У Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було

    За хибний виклик правоохоронці притягнули 42-річного чоловіка до відповідальності.

    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

    Важлива інформація!

    У Кривому Розі під час пожежі у квартирі постраждала дитина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Кривому Розі під час пожежі у квартирі постраждала дитина

    Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні.

    У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Кривому Розі чоловік застряг між трубою та залізобетонною плитою: його звільняли рятувальники

    До порятунку чоловіка залучили 5 рятувальників!

    Наверх