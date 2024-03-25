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Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерів

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі судили банду, яка забирала квартири у пенсіонерів.
Новости Днепра про Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерів

фото ілюстративне

Нещодавно винесли вирок учасникам банди, які відбирали квартири у літніх людей. Для цього вони погрожували власникам житла, а щоб приховати злочини – вбили 9 людей.

Схему створив адвокат, який залучив до неї кількох спільників. Упродовж трьох років вони незаконно заволодівали квартирами й домоволодіннями у Дніпрі, Кам’янському та Дніпровському районах.

До кожної “справи” учасники злочинної організації ретельно готувалися. Підшуковували жертв, зокрема людей похилого віку, стежили та збирали про них інформацію.

Аби змусити власників житла переписати на них нерухомість, засуджені вводили потерпілих в оману, погрожували їм фізичним насильством, залякували, викрадали та незаконно позбавляли волі.

Для приховання протиправної діяльності учасники організації вбили 9 потерпілих. 

Використовуючи підробні документи, учасники банди продавали нерухомість, а отримані кошти забирали собі. У такий спосіб підсудні заволоділи 11-ма об’єктами нерухомості на загальну суму 8 млн грн.

Під час судового засідання учасники банди свою вину не визнали. Усім фігурантам дали довічне. 

Їх визнали винними в умисних вбивствах, незаконному позбавленні волі і викраденні людей, розбої, вимаганні, шахрайстві, створенні злочинної організації, підробленні документів (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, у Дніпрі викрили банду, яка забирала квартири у померлих та перепродавала.

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Новости Днепра про Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерівУкраїнська Новости Днепра про Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерівРусский

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