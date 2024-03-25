11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности

В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учеников к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.

Об этом рассказал Артем Трапезников, директор КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «єДніпро» горсовета.

По его словам, регистрация на платформу открыта для 11-классников не только Днепра, но и всей Украины. Сейчас платформу дополняют новыми материалами согласно программе НМТ-2024 — это делают лучшие преподаватели города.

В прошлом году преподаватели сняли 116 видеолекций, которые загружены на платформу, и разработали более 1 500 новых тестов. В этом году мы уже начали адаптацию платформы в соответствии с требованиями НМТ-2024 и начинаем вместе с преподавателями съемки материалов по новым предметам. Речь идет об украинской литературе, испанском языке и географии. Регистрация на платформу открыта для 11-классников не только Днепра, но и всей Украины. Наша цель, чтобы с помощью днепровской платформы ученики всей Украины имели возможность качественно подготовиться к НМТ. В прошлом году было зарегистрировано более 30 тыс. учеников 11-х классов, из них 5 тыс. — из Днепра. В этом году мы ожидаем большее количество зарегистрированных школьников на нашей платформе, — рассказал Артем Трапезников.

В горсовете напомнили, что формат НМТ в этом году — 3+1, где обязательными теперь являются не 3 предмета, как в прошлом году, а 4: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия и география).

11-классников призвали не откладывать регистрацию, а сделать это уже сейчас.

Это хорошая возможность вполне доступно, бесплатно и качественно подготовиться к Национальному мультипредметному тестированию, чтобы показать хорошие результаты. Зарегистрироваться можно по ссылке. Для получения доступа к урокам нужно заполнить форму, в которой указать: имя и фамилию, номер телефона, почту и город. Команда «єДніпро» проверит данные и пришлет ссылку для доступа к курсу на указанную почту, — добавил Артем Трапезников.

Если у вас возникли вопросы при регистрации, то можно обращаться на горячую линию коммунального предприятия «єДніпро» по номерам: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49 с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с 09:00 до 16:45 (в пятницу).

Напомним, ранее мы писали, что абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция.

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