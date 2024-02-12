Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

Сегодня 16:42
просмотров

В Днепре зафиксирован температурный рекорд.

Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 12 лютого.

За інформацією метеорологів, 7 лютого у Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула +11,4 градуса. Попереднє рекордне значення цього дня становило +10,4 градуса 7 лютого 1974 року, тобто півстоліття тому. 

Сьогодні, 12 лютого, на термометрах +12 градусів, тому можливо метеорологи зафіксують черговий рекорд. 

Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

По прогнозам синоптиков, демоверсия весны в Днепре продержится до 15 февраля, после чего город накроет очередная арктическая волна, которая принесет морозы.

Напомним, харьковский сурок Тимко ІІІ спрогнозировал, что весна наступит через шесть недель, то есть если вести отсчет от 2 февраля, то где-то в середине марта начнется не только календарная, но и метеорологическая весна.

Заметим, что метеорологическая зима в этом году опоздала и началась в середине января.

Читайте также:

Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекордУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекордРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог
Новости Днепра
Сегодня 18:07
Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

Светлая память!

В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов
Новости Днепра
Сегодня 17:50
В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов

В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.

В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:38
В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в…

В Днепре на Багряного от дома отвалился «кусок стены»: упал в сантиметрах от людей
Новости Днепра
Сегодня 17:22
В Днепре на Багряного от дома отвалился «кусок стены»: упал в сантиметрах от людей

К счастью, никто не пострадал.

Последние новости

Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог
Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

Светлая память!

Сегодня 18:07
6
просмотров
В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов
В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов

В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.

Сегодня 17:50
1
просмотров
В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)
В парке Глобы был памятник Дружбы народов: как он выглядел и куда делся (ФОТО)

В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в одном месте несколько лет вдруг куда-то исчезали. Увидеть их можно только на фото.

Сегодня 17:38
2
просмотров
В Днепре на Багряного от дома отвалился «кусок стены»: упал в сантиметрах от людей
В Днепре на Багряного от дома отвалился «кусок стены»: упал в сантиметрах от людей

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 17:22
6
просмотров
В одном из парков Днепра исчезли лавочки
В одном из парков Днепра исчезли лавочки

В сквере в Днепре исчезли лавочки.

Сегодня 17:05
2
просмотров
Вход в Севастопольский парк в Днепре много лет назад украшала огромная арка: что с ней произошло (ФОТО)
Вход в Севастопольский парк в Днепре много лет назад украшала огромная арка: что с ней произошло (ФОТО)

Севастопольский парк – уникальный мемориальный парк города Днепр. Он был основан в 1955 году. До Второй мировой войны на этом месте было кладбище с более чем 100-летней историей. Здесь стояли семейные склепы, хотя сам район в то время считался окраиной…

Сегодня 16:06
11
просмотров
В Днепре одессит вынес все из арендованой на сутки квартиры
В Днепре одессит вынес все из арендованой на сутки квартиры

Одессит, снявший на сутки квартиру в Днепре, вынес из чужого дома всю технику и сдал в ломбард.

Сегодня 15:42
4
просмотров
В Днепре женщина громко слушала гимн СССР: что говорят в полиции (ВИДЕО)
В Днепре женщина громко слушала гимн СССР: что говорят в полиции (ВИДЕО)

На просьбу выключить композицию женщина отреагировала агрессивно.

Сегодня 15:31
2
просмотров
Раньше по улице Короленко в Днепре проходил трамвайный маршрут: редкое фото
Раньше по улице Короленко в Днепре проходил трамвайный маршрут: редкое фото

Днепр менялся всегда и не только в архитектурном плане. На карте города раньше было значительно больше трамвайных маршрутов, но с развитием автотранспорта и изменением предназначения улиц часть рельс пришлось заложить и вместо трамвая пустить по дороге автомобили и автобусы.

Сегодня 15:14
2
просмотров
Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками
Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

На днях на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время прогулки напал большой пес. Ему даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

Сегодня 14:55
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх