У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 12 лютого.
За інформацією метеорологів, 7 лютого у Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула +11,4 градуса. Попереднє рекордне значення цього дня становило +10,4 градуса 7 лютого 1974 року, тобто півстоліття тому.
Сьогодні, 12 лютого, на термометрах +12 градусів, тому можливо метеорологи зафіксують черговий рекорд.
По прогнозам синоптиков, демоверсия весны в Днепре продержится до 15 февраля, после чего город накроет очередная арктическая волна, которая принесет морозы.
Напомним, харьковский сурок Тимко ІІІ спрогнозировал, что весна наступит через шесть недель, то есть если вести отсчет от 2 февраля, то где-то в середине марта начнется не только календарная, но и метеорологическая весна.
Заметим, что метеорологическая зима в этом году опоздала и началась в середине января.
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