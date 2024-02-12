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У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

Сьогодні 16:42
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У Дніпрі зафіксували температурний рекорд.

Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 12 лютого.

За інформацією метеорологів, 7 лютого у Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула +11,4 градуса. Попереднє рекордне значення цього дня становило +10,4 градуса 7 лютого 1974 року, тобто півстоліття тому. 

Сьогодні, 12 лютого, на термометрах +12 градусів, тому можливо метеорологи зафіксують черговий рекорд. 

Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекорд

За прогнозами синоптиків демоверсія весни у Дніпрі протримається до 15 лютого, після чого місто накриє чергова арктична хвиля, яка принесе морози. 

Нагадаємо, харківський бабак Тимко ІІІ спрогнозував, що весна настане за шість тижнів, тобто якщо вести відлік від 2 лютого, то десь в середині березня розпочнеться не тільки календарна, а й метеорологічна весна.

Зауважимо, що метеорологічна зима цьогоріч спізнилася і почалася аж в середині січня.

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Новости Днепра про У Дніпрі вчергове зафіксували новий температурний рекордУкраїнська

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