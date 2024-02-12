В Днепре одессит вынес все из арендованой на сутки квартиры

23-летний житель Одессы приехал в Днепр и снял квартиру в Шевченковском районе города.
Как рассказали в полиции, к ним обратилась 40-летняя женщина, которая пожаловалась, что ее квартиру обокрали. Днепрянка рассказала, что сдала в посуточную аренду свое жилье, но когда временный «гость» уехал, то прихватил с собой всю технику.
Выяснилось, что одессит, снявший квартиру, за сутки смог вынести из помещения холодильник, телевизор, стиральную машину, микроволновку и другие вещи. Все это мужчина сдал в ближайший ломбард и уже собирался сбежать из Днепра, но правоохранители этому помешали.
Патрульные полицейские задержали мужчину на вокзале и вызвали на место следственно-оперативную группу отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции. Вором оказался 23-летний житель Одессы.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Одесситу объявили о подозрении в воровстве. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а дальнейшую судьбу квартирного вора определит суд.
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