В Днепре одессит вынес все из арендованой на сутки квартиры

Одессит, снявший на сутки квартиру в Днепре, вынес из чужого дома всю технику и сдал в ломбард.

23-летний житель Одессы приехал в Днепр и снял квартиру в Шевченковском районе города.

Как рассказали в полиции, к ним обратилась 40-летняя женщина, которая пожаловалась, что ее квартиру обокрали. Днепрянка рассказала, что сдала в посуточную аренду свое жилье, но когда временный «гость» уехал, то прихватил с собой всю технику.

Выяснилось, что одессит, снявший квартиру, за сутки смог вынести из помещения холодильник, телевизор, стиральную машину, микроволновку и другие вещи. Все это мужчина сдал в ближайший ломбард и уже собирался сбежать из Днепра, но правоохранители этому помешали.

Патрульные полицейские задержали мужчину на вокзале и вызвали на место следственно-оперативную группу отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции. Вором оказался 23-летний житель Одессы.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Одесситу объявили о подозрении в воровстве. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а дальнейшую судьбу квартирного вора определит суд.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: