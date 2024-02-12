В Днепре на Калиновой мужчине выстрелили в голову: комментарий полиции

55-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу – он в реанимации.

В субботу, 10 февраля, в Днепре на улице Калиновой возле одного из кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в голову.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

55-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу – он в реанимации.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе поймали возможного убийцу заместителя городского головы: детали преступления.

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