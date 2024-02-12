Вход в Севастопольский парк в Днепре много лет назад украшала огромная арка: что с ней произошло (ФОТО)

Севастопольский парк – уникальный мемориальный парк города Днепр. Он был основан в 1955 году. До Второй мировой войны на этом месте было кладбище с более чем 100-летней историей. Здесь стояли семейные склепы, хотя сам район в то время считался окраиной города.

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Мы же сегодня вспомним об одном из его «символов» — арке перед входом. Сейчас ее уже не увидеть, потому что она разрушилась много лет назад. По словам местных, причиной разрушения стали вибрации от проезжающих неподалеку трамваев.

Никто арку не сносил, она рухнула сама, ведь каждый день мимо нее проезжало очень много трамваев. Можно сказать, что из-за этого дрожала земля и расшатывалась арка. Во время падения в домах напротив вылетели окна, — вспоминает горожанин Дмитрий Москаленко.

Также он показал, как выглядела та самая арка.

Лето 1965 года. Центральный вход с аркой и лестницей в Севастопольский парк. На фото мой дед Лев Прокопович Якименко и его младший сын (мой дядя) Игорь Якименко, – подписал Дмитрий фото.

Сейчас парк закрыт на реконструкцию. Из-за полномасштабного вторжения россиян работы пока прекратили.

Напомним, ранее мы писали, что по городу на Днепропетровщине курсирует самый быстрый трамвай в Украине.

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