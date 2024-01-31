В Днепре только за январь на льду погибли три человека

Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни снег - они все равно выходят на лед, чтобы подстрелить рыбку.

Только за первый месяц 2024-го года в Днепре чрезвычайники совершили десять выездов на спасение людей на льду. К сожалению, три человека погибли, среди них ребенок.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Спасатели говорят, что в прошлом году в зимнее время было 170 вызовов на водоемы. 81 человек погиб, из них 8 – дети. Несмотря на то, что спасатели постоянно проводят рейды по водоемам, чтобы убедить рыбаков вернуться на берег, те все равно рыбачат посреди реки.

Все думают, что несчастный случай с ними не произойдет. Но беда не выбирает к кому прийти. Поэтому нужно всегда соблюдать правила безопасности. Сегодня напомнили о правилах поведения на воде и что температура воздуха слишком высока для безопасного пребывания на кризисе, — рассказала спасательница Ольга Петренко.

Напомним, вчера в Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тронувшийся лед, выбрались на середину реки.

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