У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людей

Суворим дніпровським рибалкам не заважають ні скресла крига, ні буревій, ні сніг - вони все одно виходять на лід, аби вполювати рибку.

Тільки за перший місяць 2024-го року в Дніпрі надзвичайники здійснили десять виїздів на порятунок людей на кризі. На жаль, три людини загинули, серед них — дитина.

Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Рятувальники кажуть, що торік у зимовий час було 170 викликів на водойми. 81 людина загинула, з них 8 – діти. Попри те, що рятувальники постійно проводять рейди водоймами, аби переконати рибалок повернутися на берег, ті все одно рибалять посеред річки.

Всі гадають, що нещасний випадок з ними не станеться. Але лихо не обирає до кого прийти. Тому потрібно завжди дотримуватися правил безпеки. Сьогодні нагадали про правила поводження на воді та що температура повітря зависока для безпечного перебування на кризі, — розповіла рятувальниця Ольга Петренко.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі помітили рибалок, які попри скреслу кригу, вибралися на середину річки.

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