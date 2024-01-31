Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людей

Сьогодні 18:40
просмотров

Суворим дніпровським рибалкам не заважають ні скресла крига, ні буревій, ні сніг - вони все одно виходять на лід, аби вполювати рибку.

Новости Днепра про У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людей

Тільки за перший місяць 2024-го року в Дніпрі надзвичайники здійснили десять виїздів на порятунок людей на кризі. На жаль, три людини загинули, серед них — дитина.

Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Рятувальники кажуть, що торік у зимовий час було 170 викликів на водойми. 81 людина загинула, з них 8 – діти. Попри те, що рятувальники постійно проводять рейди водоймами, аби переконати рибалок повернутися на берег, ті все одно рибалять посеред річки.

Всі гадають, що нещасний випадок з ними не станеться. Але лихо не обирає до кого прийти. Тому потрібно завжди дотримуватися правил безпеки. Сьогодні нагадали про правила поводження на воді та що температура повітря зависока для безпечного перебування на кризі, — розповіла рятувальниця Ольга Петренко.

Новости Днепра про У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людей

Нагадаємо, вчора у Дніпрі помітили рибалок, які попри скреслу кригу, вибралися на середину річки.

Новости Днепра про У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людей

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі тільки за січень на кризі загинули троє людейРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:00
У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

У результаті аварії постраждали дві людини.

Надбавка до пенсії у 2024 році для мешканців Дніпра: як порахувати індексацію самостійно
Новини Дніпра
Сьогодні 17:57
Надбавка до пенсії у 2024 році для мешканців Дніпра: як порахувати індексацію самостійно

 У березні на пенсіонерів Дніпра чекає індексація пенсій. За даними…

Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:38
Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

На Дніпрі оселилася родина лебедів.

Депутати просять включити компанію, що будувала метро у Дніпрі, у список спонсорів війни
Новини Дніпра
Сьогодні 16:31
Депутати просять включити компанію, що будувала метро у Дніпрі, у список спонсорів війни

Депутати Дніпровської міської ради звернулися до Національного агентства з питань…

Наверх