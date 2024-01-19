В Днепре после туманов и дождей прогнозируют появление новых опасных метеоявлений

Погода в Днепре 19 января значительно испортилась. Утром патрульная полиция предупреждала о плохой видимости на дорогах, но туман не рассеялся даже днем. Синоптики прогнозируют новую волну непогоды. На этот раз горожан будут испытывать на прочность порывы ветра и гололед.
В Днепропетровском региональном гидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Днепре и области на 20 января.
Днем 20 января ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, отмечают метеорологи.
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