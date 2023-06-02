У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов

Днепровский налоговик подозревается в коррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАЗК.

НАЗК промониторило образ жизни старшего государственного инспектора Главного управления ГНС на Днепропетровщине и заподозрило его в получении необоснованных активов. А именно наличных денег на сумму более 1,2 миллиона гривен.

На основании этого в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) передали материалы по выявлению признаков необоснованности активов. Теперь делом займется САП, которая установит все обстоятельства дела и если вину чиновника докажут, то «лишние» деньги могут взыскать в пользу государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что чиновница Никопольского горсовета требовала взятку от волонтера. Речь идет о заместительнице городского головы, которая за 20 тысяч гривен она пообещала содействовать в решении вопроса о выделении коммунального помещения, в котором должны выдавать гуммопомощь для переселенцев и военных.

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