Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера

У Нікополі на хабарі затримали посадовицю міськради.

Як повідомили в обласній прокуратурі, одну із посадовиць Нікопольської міськради спіймали на хабарі.

За даними слідства, затримана очолює одне із управлінь і вимагала хабар від волонтера. За 20 тисяч гривень вона пообіцяла сприяти у вирішенні питання про виділення комунального приміщення, в якому мали видавати гумдопомогу для переселенців та військових.

Хабарницю затримали, коли вона отримувала частину грошей, на одній із вулиць міста. За клопотанням прокурора їй оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та взяли під варту.

Викриттям посадовиці займалися слідчі Дніпровського районного управління поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань. Встановлюються всі обставини справи.

Нагадаємо, раніше слідчі затримали мера Апостолового Андрія Осу, який “заробив” на тендерах майже 4 мільйони гривень бюджетних коштів. Разом з посадовцями комунальних підприємств громади та власниками підконтрольних підприємств, мер та учасники схеми забирали собі частину грошей, які мали йти на ремонт та благоустрій приміщень шкіл, садочків та інших об’єктів. Наразі майно мера Апостолового та ще 15 причетних до справи осіб – арештували. Мова йде про 28 транспортних засобів, 25 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та грошові кошти.

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