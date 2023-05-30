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Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера

Сьогодні 13:56
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У Нікополі на хабарі затримали посадовицю міськради.

Новости Днепра про Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера

Як повідомили в обласній прокуратурі, одну із посадовиць Нікопольської міськради спіймали на хабарі. 

За даними слідства, затримана очолює одне із управлінь і вимагала хабар від волонтера. За 20 тисяч гривень вона пообіцяла сприяти у вирішенні питання про виділення комунального приміщення, в якому мали видавати гумдопомогу для переселенців та військових.

Хабарницю затримали, коли вона отримувала частину грошей, на одній із вулиць міста. За клопотанням прокурора їй оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та взяли під варту. 

Викриттям посадовиці займалися слідчі Дніпровського районного управління поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань. Встановлюються всі обставини справи. 

Новости Днепра про Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера

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Новости Днепра про Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера

Нагадаємо, раніше слідчі затримали мера Апостолового Андрія Осу, який “заробив” на тендерах майже 4 мільйони гривень бюджетних коштів. Разом з посадовцями комунальних підприємств громади та власниками підконтрольних підприємств, мер та учасники схеми забирали собі частину грошей, які мали йти на ремонт та благоустрій приміщень шкіл, садочків та інших об’єктів. Наразі майно мера Апостолового та ще 15 причетних до справи осіб – арештували. Мова йде про 28 транспортних засобів, 25 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та грошові кошти.

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Новости Днепра про Посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтераУкраїнська

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