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  • У чиновника податкової з Дніпра знайшли 1,2 мільйона гривень необґрунтованих активів

У чиновника податкової з Дніпра знайшли 1,2 мільйона гривень необґрунтованих активів

Сьогодні 11:44
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Дніпровського податківця підозрюють в корупції.

Новости Днепра про У чиновника податкової з Дніпра знайшли 1,2 мільйона гривень необґрунтованих активів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

НАЗК промоніторило спосіб життя старшого державного інспектора Головного управління ДПС на Дніпропетровщині і запідозрило його в отриманні необґрунтованих активів. А саме готівки на суму більше 1,2 мільйона гривень.

На підставі цього до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали матеріали щодо виявлення ознак необґрунтованості активів. Тепер справою займеться САП, яка встановить всі обставини справи і якщо вину чиновника доведуть, то “зайві” гроші можуть стягнути на користь держави. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посадовиця Нікопольської міськради вимагала хабар від волонтера. Мова йде про заступницю міського голови, яка за 20 тисяч гривень вона пообіцяла сприяти у вирішенні питання про виділення комунального приміщення, в якому мали видавати гумдопомогу для переселенців та військових.

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Новости Днепра про У чиновника податкової з Дніпра знайшли 1,2 мільйона гривень необґрунтованих активівУкраїнська

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