Тянутся через всю улицу: в центре Днепра огромные очереди на маршрутки (ФОТО)

Из-за снегопада на дорогах пробки, а количество желающих сесть в общественный транспорт увеличивается с каждой минутой.
Люди собираются в длиннющие очереди, которые иногда тянутся через всю улицу.
К примеру, в центре Днепра собралось несколько десятков человек. Ждать приходится больше часа. Видео из центра города опубликовали в соцсетях днепряне.
Напомним, сегодня после обеда в Днепре начался снегопад.
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