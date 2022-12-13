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Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 15:51
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У Дніпра мокрий сніг перетворився в снігопад.

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі за дві години вже навалило трохи снігу. Починалося все з лапатого мокрого снігу, але дуже швидко почався снігопад. На дороги виїхала комунальна техніка, а водіїв просять не залишати машини на узбіччі та за можливості не виїзжати в місто

Але незважаючи на це, місто схоже на декорації до зимової казки. Сніжок поналипав на дерева та будинки. Веселіше всього дітям, які вже встигли вибігти на вулицю та почати ліпити сніговиків.

Скоріше за все, сніг на вулиці лежатиме до завтра, а уже в четвер розтане, адже синоптики обіцяють чергове потепління.

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

фото: Баришева Тамара 

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

фото: Баришева Тамара 

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

фото: Баришева Тамара 

Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

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Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)Русский

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