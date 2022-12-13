Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

У Дніпра мокрий сніг перетворився в снігопад.

У Дніпрі за дві години вже навалило трохи снігу. Починалося все з лапатого мокрого снігу, але дуже швидко почався снігопад. На дороги виїхала комунальна техніка, а водіїв просять не залишати машини на узбіччі та за можливості не виїзжати в місто.

Але незважаючи на це, місто схоже на декорації до зимової казки. Сніжок поналипав на дерева та будинки. Веселіше всього дітям, які вже встигли вибігти на вулицю та почати ліпити сніговиків.

Скоріше за все, сніг на вулиці лежатиме до завтра, а уже в четвер розтане, адже синоптики обіцяють чергове потепління.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: