Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі за дві години вже навалило трохи снігу. Починалося все з лапатого мокрого снігу, але дуже швидко почався снігопад. На дороги виїхала комунальна техніка, а водіїв просять не залишати машини на узбіччі та за можливості не виїзжати в місто.
Але незважаючи на це, місто схоже на декорації до зимової казки. Сніжок поналипав на дерева та будинки. Веселіше всього дітям, які вже встигли вибігти на вулицю та почати ліпити сніговиків.
Скоріше за все, сніг на вулиці лежатиме до завтра, а уже в четвер розтане, адже синоптики обіцяють чергове потепління.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі розпочався перший в цьому році снігопад.
Однокімнатні квартири на ринку Дніпра користуються великим попитом. Купивши житло…
У Дніпрі випав перший зимовий сніг.
У Дніпрі на правому березі на випадок відключення води встановили…