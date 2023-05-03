Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 27 апреля по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, банковские карточки, другие вещдоки и два автомобиля – Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser.
Кроме этого, во время обыска у 50-летнего мужчины изъяты две гранаты и патроны. Ему сообщено о подозрении по факту незаконного хранения оружия – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали.
Еще двум злоумышленникам, 21 и 27 лет, сообщено о подозрении по факту вымогательства – по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Всем троим задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи собирают доказательства для привлечения к уголовной ответственности еще четырех участников группировки.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области сын убил отца.
Читайте также:
Автор:
В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь…
Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре…
Это уже второй раз за эту неделю...
Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи.…
В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.
Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.
Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре стартует в среднем от 45 тыс грн. За эти деньги новый владелец усатого получит не только самого котенка, но и право его разводить, если у него будет такое желание. Дороже…
В Криворожской исправительной колонии заключенные совершили самоубийства.
В Украине запретили пиротехнику и шумную музыку ночью.
В Днепре в четверг, 4 мая, снова будут выключать свет.
Это уже второй раз за эту неделю...
Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.
Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи…
Большая вода из Днепра снова затапливает косу и яхт-клуб на Победе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!