Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Сегодня 12:59
просмотров

В Днепре преступная группа требовала у местного жителя 35 тыс. долларов. Злоумышленники запугивали горожанина и угрожали ему физической расправой.

Новости Днепра про Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 27 апреля по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, банковские карточки, другие вещдоки и два автомобиля – Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser.

Кроме этого, во время обыска у 50-летнего мужчины изъяты две гранаты и патроны. Ему сообщено о подозрении по факту незаконного хранения оружия – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали.

Новости Днепра про Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Новости Днепра про Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

Еще двум злоумышленникам, 21 и 27 лет, сообщено о подозрении по факту вымогательства – по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Всем троим задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи собирают доказательства для привлечения к уголовной ответственности еще четырех участников группировки.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области сын убил отца.

Читайте также:

Новости Днепра про Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группуУкраїнська Новости Днепра про Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре

    В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь…

    Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре…

    В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек
    Новости Днепра
    Сегодня 15:43
    В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек

    Это уже второй раз за эту неделю...

    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

    Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи.…

    Последние новости

    В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре
    В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре

    В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Точно в цель: после «бавовни» в Кремле сеть взорвалась мемами
    Точно в цель: после «бавовни» в Кремле сеть взорвалась мемами

    Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.

    Сегодня 17:52
    1
    просмотров
    Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре стартует в среднем от 45 тыс грн. За эти деньги новый владелец усатого получит не только самого котенка, но и право его разводить, если у него будет такое желание. Дороже…

    Сегодня 17:21
    просмотров
    Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман
    Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

    В Криворожской исправительной колонии заключенные совершили самоубийства.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал закон
    Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал закон

    В Украине запретили пиротехнику и шумную музыку ночью.

    Сегодня 16:26
    просмотров
    Десятки домов: где в Днепре 4 мая выключат свет на 9 часов
    Десятки домов: где в Днепре 4 мая выключат свет на 9 часов

    В Днепре в четверг, 4 мая, снова будут выключать свет.

    Сегодня 16:18
    1
    просмотров
    В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек
    В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек

    Это уже второй раз за эту неделю...

    Сегодня 15:43
    0
    просмотров
    В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет Украину
    В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет Украину

    Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.

    Сегодня 15:27
    просмотров
    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)
    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

    Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи…

    Сегодня 14:55
    просмотров
    В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)
    В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

    Большая вода из Днепра снова затапливает косу и яхт-клуб на Победе.

    Сегодня 14:53
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх