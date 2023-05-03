Требовали 35 тыс. долларов у местного жителя: в Днепре задержали преступную группу

В Днепре преступная группа требовала у местного жителя 35 тыс. долларов. Злоумышленники запугивали горожанина и угрожали ему физической расправой.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 27 апреля по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, банковские карточки, другие вещдоки и два автомобиля – Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser.

Кроме этого, во время обыска у 50-летнего мужчины изъяты две гранаты и патроны. Ему сообщено о подозрении по факту незаконного хранения оружия – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали.

Еще двум злоумышленникам, 21 и 27 лет, сообщено о подозрении по факту вымогательства – по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Всем троим задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи собирают доказательства для привлечения к уголовной ответственности еще четырех участников группировки.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области сын убил отца.

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